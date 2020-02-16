ФК "Сочи" планирует объявить о переходе Кокорина 17 февраля

13 февраля владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона. При этом собеседник агентства отметил, что сторонам еще предстоит оформить все необходимые документы. Спустя два дня генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что петербуржцы пока не утвердили конкретные условия аренды 28-летнего нападающего. Позже Ротенберг отметил, что договоренности между клубами пока нет, контракт с футболистом не подписан.

"Завтра президент клуба Борис Романович [Ротенберг] будет в Санкт-Петербурге встречаться с руководством "Зенита", - сказал Рубашко. - Возможно, уже завтра будет [объявлено о переходе]. Задержка в официальном объявлении о переходе? Это рабочий момент между клубами, с Сашей все в порядке - он не скрывал своего желания".

"Нужно было подождать, чтобы все соответствовало и удовлетворило всех. Это рабочие моменты, которые, надеюсь, завтра будет разрешены, и в этом деле будет поставлена точка", - добавил гендиректор клуба из Краснодарского края.

21 января "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России. 13 февраля Кокорин в составе второй команды "Зенита" отправился на сбор в Турцию. В эти дни там же к возобновлению сезона готовятся "Зенит" и "Сочи".