"Тамбов" до конца сезона будет тренироваться на подмосковной базе "Спартака" в Тарасовке

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб "Тамбов" во второй части сезона-2019/20 будет жить и тренироваться на подмосковной базе "Спартака" в Тарасовке. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

Стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ. В первой части сезона-2019/20 "Тамбов" проводил домашние матчи на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Во второй части сезона домашней ареной клуба из Тамбова будет стадион "Нижний Новгород".

"Мы будем жить и тренироваться в Тарасовке. Для нас это удобно", - сказал Худяков.

"Спартак" базировался в Тарасовке с 1930-х годов. После назначения на пост главного тренера немца Доменико Тедеско (октябрь 2019 года - прим. ТАСС) красно-белые стали готовиться к играм в Тушине рядом с "Открытие-Ареной", которая является домашним стадионом "Спартака".

Во второй части сезона "Тамбову" предстоит провести 11 матчей, пять из которых будут домашними. Еще три игры команде предстоит сыграть в Москве - против "Динамо", "Спартака" и ЦСКА. После 19 туров тамбовчане находятся на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. Отрыв от зоны прямого вылета во второй по силе дивизион российского футбола составляет три очка.