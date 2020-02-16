{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Россиянка Павлова стала второй в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Италии

Победила шведка Элизабет Хёгберг, еще одна россиянка Ульяна Кайшева заняла третье место

ТАСС, 16 февраля. Российская биатлонистка Евгения Павлова заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка IBU, который проходил в Италии.

Спортсменка проиграла победительнице 57,4 секунды, допустив на четырех огневых рубежах 1 промах. Первой стала шведка Элизабет Хёгберг, показавшая на дистанции 10 км результат 31 минута 53,8 секунды и также допустившая 1 промах. Третьей финишировала еще одна россиянка Ульяна Кайшева (отставание 1 минута 6,5 секунды; 1 промах). Российская биатлонистка Анна Никулина заняла четвертое место (+1.28,2; 2), Анастасия Поршнева - 41-е (6.07,5; 9).

В мужской гонке преследования победил Ларс Хелге Биркеланн из Норвегии, вторым стал немец Эрик Лессер, третьим - его соотечественник Лукас Фрацшер. Лучшим из россиян стал Саид Каримулла Халили, финишировавший девятым.

С 26 февраля по 1 марта в Минске пройдет открытый чемпионат Европы. Заключительный этап Кубка IBU также пройдет в столице Белоруссии 4-7 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Чемпионат мира по биатлону
Хованцев: норвежские и шведские тренеры поздравили Логинова с победой на чемпионате мира
Россиянин в субботу завоевал первую в карьере золотую медаль ЧМ, став первым в спринте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС