Россиянка Павлова стала второй в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Италии

ТАСС, 16 февраля. Российская биатлонистка Евгения Павлова заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка IBU, который проходил в Италии.

Спортсменка проиграла победительнице 57,4 секунды, допустив на четырех огневых рубежах 1 промах. Первой стала шведка Элизабет Хёгберг, показавшая на дистанции 10 км результат 31 минута 53,8 секунды и также допустившая 1 промах. Третьей финишировала еще одна россиянка Ульяна Кайшева (отставание 1 минута 6,5 секунды; 1 промах). Российская биатлонистка Анна Никулина заняла четвертое место (+1.28,2; 2), Анастасия Поршнева - 41-е (6.07,5; 9).

В мужской гонке преследования победил Ларс Хелге Биркеланн из Норвегии, вторым стал немец Эрик Лессер, третьим - его соотечественник Лукас Фрацшер. Лучшим из россиян стал Саид Каримулла Халили, финишировавший девятым.

С 26 февраля по 1 марта в Минске пройдет открытый чемпионат Европы. Заключительный этап Кубка IBU также пройдет в столице Белоруссии 4-7 марта.