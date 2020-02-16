Хованцев: норвежские и шведские тренеры поздравили Логинова с победой на чемпионате мира

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренеры сборных Норвегии и Швеции по биатлону, в от отличие их спортсменов, поздравили российскую команду с победой Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной команды России Анатолий Хованцев.

Логинов в субботу завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, став первым в спринте. После гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции критично высказались на тему его успеха, припомнив россиянину дисквалификацию за применение ЭПО. Иностранным спортсменам не нравится, что Логинов спустя три года после окончания срока отстранения так и не объяснил причину попадания к нему в организм запрещенного препарата и публично не извинился за попытку обмануть.

"Все тренеры норвежской, шведской, итальянской и других команд подошли вчера и поздравили нас с победой Александра, - сказал Хованцев. - А что касается спортсменов этих стран, то ими движет спортивная обида, они разочарованы, что проиграли".

Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира, в 2008 году в спринте победил Максим Чудов. Последнюю победу на турнире в женских личных гонках одержала Екатерина Юрлова-Перхт в 2015 году, ставшая лучшей в индивидуальной гонке. Предыдущую золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в мужской эстафете в 2017 году. Победа Логинова прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов.