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Чемпионат мира по биатлону

Хованцев поддержал критику со стороны Фуркада по теме дисквалификации Устюгова и Слепцовой

Французский биатлонист высказал сожаление в связи с тем, что новости о допинге затмевают спортивную составляющую чемпионата мира
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев Константин Веремейчик/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев
© Константин Веремейчик/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев поддержал критику со стороны пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) за публикацию новости о дисквалификации олимпийских чемпионов россиян Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой во время чемпионата мира. Такое мнение он высказал ТАСС.

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Фуркад в субботу завоевал бронзу в спринтерской гонке на чемпионате мира. Позднее он высказал сожаление в связи с тем, что новости о допинге затмевают спортивную составляющую турнира.

"Мне понравилось адекватное высказывание Фуркада, который сделал замечание IBU, вынесшему решения по Слепцовой и Устюгову специально к чемпионату мира. Получается, что они преподнесли эту новость в качестве десерта. Для чего это было сделано? Чтобы создать нервозность в нашей команде и подогреть негативный фон, который сейчас присутствует вокруг российского спорта", - сказал Хованцев.

Решение о двухлетней дисквалификации Устюгова и Слепцовой было опубликовано в субботу, за несколько часов до старта спринтерской гонки. Слепцова была признана виновной в употреблении остарина, Устюгов - оксандролона. Результаты Слепцовой аннулированы с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14, в этот период на высшем уровне она практически не выступала. Устюгов лишился результатов с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, на этот период приходится его выступление на Играх в Сочи, в том числе эстафетная победа сборной России с его участием.

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