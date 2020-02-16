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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

Елизаров: молодые игроки "Локомотива" достойно выступили на клубном ЧМ по пляжному футболу

Российский клуб занял на турнире третье место

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский "Локомотив", имея преимущественно молодых игроков в составе, показал достойный результат на клубном чемпионате мира по пляжному футболу в Москве. Об этом журналистам заявил главный тренер железнодорожников Александр Елизаров.

"Локомотив" занял третье место, обыграв в воскресенье японский "Токио Верде" со счетом 6:2.

"Нам хотелось большего, но в полуфинале мы проиграли "Спартаку" и хотели занять третье место на турнире, однако бронза клубного чемпионата мира - достойный результат, - заявил Елизаров. - Первый наш турнир в таком составе, было видно, что мы можем многое, но пока у нас сырая и молодая команда. Есть много вещей, над которыми надо работать".

"Мы можем расти, у нашей команды есть потенциал. И сейчас мы заняли свое место, все объективно. Дадим время на отдых ребятам, потому что мы усердно готовились к клубному чемпионату мира. Через пару-тройку недель начнем подготовку к летнему сезону", - заключил специалист.

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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
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