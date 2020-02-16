Хованцев убежден, что биатлонист Логинов принимал эритропоэтин не по своей воле

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев убежден, что Александр Логинов несколько лет назад не по своей воле принимал запрещенный препарат эритропоэтин. Об этом он заявил ТАСС.
Логинов в субботу завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, став первым в спринте. После гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции критично высказались на тему его успеха, припомнив россиянину дисквалификацию за применение ЭПО. Иностранным спортсменам не нравится, что Логинов спустя три года после окончания срока отстранения так и не объяснил причину попадания к нему в организм запрещенного препарата и публично не извинился за попытку обмануть.
"Я думаю, что это была не его инициатива [принимать ЭПО], это вопрос к тренерскому штабу, который в то время работал. Если тренеры не знали, что человек делает какие-то вещи, то это большой вопрос. Это вопрос и к врачам, которые работали с командой, потому что самому этого сделать невозможно. Плюс есть тренеры-шарлатаны, которые сами это все делали, такие прецеденты были", - сказал Хованцев.
"В прошлом году у Уле-Эйнара Бьорндалена была идея организовать совместную тренировку - провести шоу в Эстерсунде с участием норвежских биатлонистов и там поговорить на эту тему. Я передал это предложение Александру, но он сказал, что пока не готов. Тогда он ответил, что выскажется и объяснится, когда созреет для этого", - добавил тренер.
В субботу после победы Логинов заявил, что сейчас готов объяснить каждому из спортсменов, почему в 2013 году он был пойман на эритропоэтине. Препарат вводится в организм с помощью инъекций и не может оказаться там случайно.