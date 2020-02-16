Хованцев убежден, что биатлонист Логинов принимал эритропоэтин не по своей воле

Логинов в субботу завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, став первым в спринте. После гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции критично высказались на тему его успеха, припомнив россиянину дисквалификацию за применение ЭПО. Иностранным спортсменам не нравится, что Логинов спустя три года после окончания срока отстранения так и не объяснил причину попадания к нему в организм запрещенного препарата и публично не извинился за попытку обмануть.

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев убежден, что Александр Логинов несколько лет назад не по своей воле принимал запрещенный препарат эритропоэтин. Об этом он заявил ТАСС.

"Я думаю, что это была не его инициатива [принимать ЭПО], это вопрос к тренерскому штабу, который в то время работал. Если тренеры не знали, что человек делает какие-то вещи, то это большой вопрос. Это вопрос и к врачам, которые работали с командой, потому что самому этого сделать невозможно. Плюс есть тренеры-шарлатаны, которые сами это все делали, такие прецеденты были", - сказал Хованцев.

"В прошлом году у Уле-Эйнара Бьорндалена была идея организовать совместную тренировку - провести шоу в Эстерсунде с участием норвежских биатлонистов и там поговорить на эту тему. Я передал это предложение Александру, но он сказал, что пока не готов. Тогда он ответил, что выскажется и объяснится, когда созреет для этого", - добавил тренер.

В субботу после победы Логинов заявил, что сейчас готов объяснить каждому из спортсменов, почему в 2013 году он был пойман на эритропоэтине. Препарат вводится в организм с помощью инъекций и не может оказаться там случайно.