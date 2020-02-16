Глава Международной федерации санного спорта: ЧМ в Сочи организован на высшем уровне

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по санному спорту в Сочи, который завершится в воскресенье командной гонкой, организован на самом высоком уровне. Об этом сообщил ТАСС президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт.

Чемпионат мира стартовал 14 февраля тремя спринтерскими гонками, в субботу были разыграны медали в соревнованиях женщин и экипажей саней-двоек, в воскресенье прошли соревнования мужчин-одиночников. Завершится турнир вечером командной гонкой.

"Чемпионат мира по санному спорту в Сочи организован на высшем уровне. Я общался не раз со спортсменами и тренерами, и они очень довольны тем, как их приняли здесь. Это же можно сказать про нас, представителей международной федерации. Все просто отлично", - признался Фендт.

Следующий чемпионат мира по санному спорту пройдет в феврале 2021 года в канадском Уистлере.