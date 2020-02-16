Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в Италии.

Россиянин допустил один промах и уступил победителю французу Эмильену Жаклену, который отстрелял без промахов, 23,9 секунды. Третьим стал норвежец Йоханнес Бё (отставание 0,4 секунды; 2 промаха). 24-летний Жаклен впервые в карьере завоевал медаль на чемпионатах мира.

Россиянин Евгений Гараничев занял 34-е место (+3.33,3; 3), Никита Поршнев - 39-е (+3.46,0; 5), Матвей Елисеев - 55-е (+5.35,3; 7).

В общем зачете лидерство сохранил француз Мартен Фуркад, в активе которого 692 очка, вторым идет француз Кентен Фийон Майе (622), третье место занимает Йоханнес Бё (576). Лучший из россиян - Логинов (544), который идет четвертым, Елисеев - 13-й (361), Гараничев - 34-й (111), Поршнев - 40-й (90), Кирилл Стрельцов - 55-й (46), Эдуард Латыпов - 59-й (39), Дмитрий Малышко - 66-й (32), Антон Бабиков - 68-й (27). В зачете гонок преследования лидирует Жаклен (194), второе место у Фийона Майе (176), третье - у Йоханнеса Бё (174). Логинов идет пятым (161), Елисеев 21-м (59), Гараничев - 33-м (38), Малышко - 48-м (16), Латыпов - 64-м (3).

В субботу Логинов впервые завоевал золотую медаль чемпионата мира, победив в спринте. Также на счету 28-летнего биатлониста серебряная и три бронзовые медали мировых первенств.

Чемпионат мира продолжится 18 февраля женской индивидуальной гонкой на 15 км. Турнир завершится 23 февраля.