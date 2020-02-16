Драчев призвал Логинова не обращать внимания на критиков после завоевания второй медали ЧМ

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Александр Логинов не должен обращать внимания на критиков после завоевания второй медали на чемпионате мира в Италии. Таким мнением с ТАСС поделился глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

В воскресенье в гонке преследования Логинов занял третье место, в субботу он одержал победу в спринте.

"Как сказала сейчас моя дочь, это третье место с толикой сожаления, поскольку Саша шел на золото, если бы не один промах, повторилась бы вчерашняя история, но я еще утром сказал, что сегодня мы поедем на церемонию награждения. А что касается критиков Логинова, то на них лучше вообще не обращать внимания, вот у меня этих критиков полная страна. Но какой от них толк? Они только и могут, что критиковать, вместо того, чтобы помочь", - сказал Драчев.

После субботней гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции критично высказались на тему победы Логинова, припомнив россиянину дисквалификацию за применение ЭПО. Иностранным спортсменам не нравится, что Логинов спустя три года после окончания срока отстранения так и не объяснил причину попадания в его организм запрещенного препарата и публично не извинился.

Чемпионат мира продолжится 18 февраля женской индивидуальной гонкой на 15 км. Турнир завершится 23 февраля.