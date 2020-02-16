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Зимние олимпийские виды спорта

Определен состав сборной России на чемпионат мира по скелетону в Альтенберге

Команду на главном турнире турнире года представят Елена Никитина, Юлия Канакина, Рената Хузина, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Евгений Рукосуев

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по скелетону определил состав команды на стартующий 21 февраля в немецком Альтенберге чемпионат мира по бобслею и скелетону. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной Данил Чабан.

На чемпионате мира - 2020 будет разыграно шесть комплектов наград: среди экипажей мужских и женских бобов-двоек, в мужских бобах-четверках, в женском и мужском скелетоне, а также в смешанной скелетонной гонке.

"В состав сборной России по скелетону на чемпионат мира вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Рената Хузина, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Евгений Рукосуев, - заявил Чабан. - С теми, кто представит Россию на бобслейном чемпионате мира, мы определимся позднее".

На чемпионате мира 2019 года, который проходил в канадском Уистлере, сборная России по бобслею и скелетону завоевала одну серебряную медаль, которую в копилку команды принес скелетонист Никита Трегубов.

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Зимние олимпийские виды спорта
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