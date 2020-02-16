Белозеров: Логинову тяжело выступать на фоне критики, но он готов устранить разногласия

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /ТАСС/. Российскому биатлонисту Александру Логинову тяжело выступать на чемпионате мира на фоне критики со стороны иностранных спортсменов, которые не могут простить ему допинговое прошлое, но он готов устранить существующие разногласия. Об этом журналистам заявил старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров.

В субботу Логинов завоевал золото в спринте, после гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции критично высказались на тему победы россиянина, припомнив ему дисквалификацию за применение ЭПО. Иностранным спортсменам не нравится, что Логинов спустя три года после окончания срока отстранения так и не объяснил причину попадания в его организм запрещенного препарата и публично не извинился.

"Я знаю, что Сане тяжело. Но я видел его ответ, он заявил, что готов общаться на эту тему, что проблем нет. Это уже большой шаг вперед, потому что до этого он вообще не хотел контактировать", - сказал Белозеров.

В воскресенье Логинов завоевал вторую медаль на турнире - бронзу в гонке преследования. Белозеров отметил вклад личного тренера спортсмена Александра Касперовича в процесс подготовки Логинова к турниру.

"Он работал по своему плану, но все равно координировали работу и помогали с тренировками. Роль личного тренера, очевидно, положительная", - сказал тренер сборной.

"Подготовка всегда по сезону велась в рамках сборной страны. Но каждый раз на тренерских советах перед тренерами национальной команды поднимается вопрос о том, почему они не контактируют с личными тренерами. Я решил эту традицию поменять, поэтому еще осенью договорился, что Касперович приедет на сбор в Риднау. Саня - закрытый товарищ, а с личным тренером у него хороший контакт, и это благотворно сказалось на подготовке", - сказал он.