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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

Вратарь "Спартака" заявил, что команде не повезло в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

Российский клуб уступил "Браге" со счетом 3:8

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вратарь московского "Спартака" Павел Баженов отметил, что невезение стало одной из причин поражения команды в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу против португальской "Браги". Об этом футболист заявил журналистам.

"Спартак" проиграл в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу "Браге" со счетом 3:8.

"Мы готовились и хотели выиграть, понимали, что один шаг остался до чемпионства, но, видимо, футбол решил иначе. У нас столько штанг было, а у них после чуть ли не каждого удара - гол, так что нам отчасти не повезло", - сказал Баженов.

"Огромное спасибо болельщикам, когда ребята выходили и видели заполненные трибуны, каждый из нас понимал, что возможность сыграть еще раз при таком количестве болельщиков была, возможно, раз в жизни. Надеюсь, болельщики будут приходить и на наши матчи в чемпионате России, я думаю, что имя "Спартака" сыграло свою роль, в регионах за нас всегда приходят болеть местные болельщики "Спартака", - заявил вратарь.

Клубный чемпионат мира проходил во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.

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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
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