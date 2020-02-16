{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по биатлону

Ростовцев: Логинов должен пройти через негатив в свой адрес с высоко поднятой головой

Серебряный призер Олимпиады-2006 также отметил, что в спорте масса примеров, когда люди, отбыв наказание, выступают и завоевывают медали

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Логинов, завоевавший две медали на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце, должен пройти через волну критики и негатива в свой адрес с высоко поднятой головой. Об этом ТАСС заявил серебряный призер Олимпиады-2006, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

На эту тему
От печали до радости. Российский биатлон лишают золота, а он его отвоевывает

Логинов в субботу завоевал золото в спринтерской гонке, а воскресенье стал третьим в гонке преследования. После субботней гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции критично высказались в адрес Логинова, припомнив россиянину дисквалификацию за применение ЭПО. Иностранным спортсменам не нравится, что спустя три года после окончания срока отстранения неизвестна причина попадания препарата в его организм, а также не было публичного извинения. Пятикратный чемпион мира француз Мартен Фуркад, бронзовый призер в спринте, считает, что Логинову будет трудно вернуть себе доверие, поскольку он не использует на пресс-конференциях английский язык, а изъясняется на русском.

"Нужно, высоко подняв голову, идти сквозь этот негатив, не погружаясь в него, не подогревая его. Пусть все это останется на совести людей, которые высказываются в адрес Логинова, - сказал Ростовцев. - В спорте масса примеров, когда люди, отбыв наказание, выступают и завоевывают медали Олимпийских игр и чемпионатов мира, но про них сегодня почему-то никто не говорит. И не вспоминает, что у других призеров чемпионата мира также были проблемы с допингом".

В субботу Логинов впервые завоевал золотую медаль чемпионата мира. Также на счету 28-летнего биатлониста серебряная и три бронзовые медали мировых первенств.

Чемпионат мира продолжится 18 февраля женской индивидуальной гонкой на 15 км. Турнир завершится 23 февраля.

Теги
Чемпионат мира по биатлону
Реклама на ТАСС
ЧМ по санному спорту в Сочи
Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по санному спорту в Сочи
На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС