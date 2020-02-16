Ростовцев: Логинов должен пройти через негатив в свой адрес с высоко поднятой головой

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Логинов, завоевавший две медали на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце, должен пройти через волну критики и негатива в свой адрес с высоко поднятой головой. Об этом ТАСС заявил серебряный призер Олимпиады-2006, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Логинов в субботу завоевал золото в спринтерской гонке, а воскресенье стал третьим в гонке преследования. После субботней гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции критично высказались в адрес Логинова, припомнив россиянину дисквалификацию за применение ЭПО. Иностранным спортсменам не нравится, что спустя три года после окончания срока отстранения неизвестна причина попадания препарата в его организм, а также не было публичного извинения. Пятикратный чемпион мира француз Мартен Фуркад, бронзовый призер в спринте, считает, что Логинову будет трудно вернуть себе доверие, поскольку он не использует на пресс-конференциях английский язык, а изъясняется на русском.

"Нужно, высоко подняв голову, идти сквозь этот негатив, не погружаясь в него, не подогревая его. Пусть все это останется на совести людей, которые высказываются в адрес Логинова, - сказал Ростовцев. - В спорте масса примеров, когда люди, отбыв наказание, выступают и завоевывают медали Олимпийских игр и чемпионатов мира, но про них сегодня почему-то никто не говорит. И не вспоминает, что у других призеров чемпионата мира также были проблемы с допингом".

В субботу Логинов впервые завоевал золотую медаль чемпионата мира. Также на счету 28-летнего биатлониста серебряная и три бронзовые медали мировых первенств.

Чемпионат мира продолжится 18 февраля женской индивидуальной гонкой на 15 км. Турнир завершится 23 февраля.