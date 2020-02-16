Саночники из Германии выиграли эстафету на чемпионате мира

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная Германии выиграла эстафету на чемпионате мира по санному спорту, который проходил в Сочи.

Спортсмены из Германии показали результат 2 минуты 44,213 секунды. Второе место заняла сборная Латвии (отставание - 0,321 секунды), бронзовые награды завоевала команда США (+0,344).

Российская сборная, в состав которой вошли Екатерина Катникова, Роман Репилов, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов, была дисквалифицирована из-за неправильной передачи эстафеты.

Командная гонка (эстафета) вошла в программу чемпионатов мира в 1989 году. На предыдущем мировом первенстве, проходившем в 2019 году в немецком Винтерберге, победу одержала сборная России (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Владислав Южаков и Юрий Прохоров). Ранее отечественные саночники золотых медалей в этом виде соревновательной программы не выигрывали.