В субботу Логинов завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, в воскресенье стал бронзовым призером в гонке преследования. После победы Логинова несколько иностранных спортсменов критически отозвались об успехе российского биатлониста, который в 2013 году был пойман на употреблении ЭПО.

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что поддержка жены помогает ему справиться с критикой со стороны иностранных спортсменов, которые не могут простить ему допинговое прошлое. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Меня очень сильно в этом плане спасает жена, которая присылает мне каждый час по три-четыре видео нашего ребенка. Поэтому у меня только позитив, я спокойно могу концентрироваться на гонках", - сказал Логинов.

"Не могу все рассказать, как еще меня поддерживает жена, все-таки секреты должны оставаться. Но от нее много исходит позитива, она поддерживает меня, чтобы настроение у меня было хорошее", - добавил он.

Логинов отметил, что первое золото чемпионата мира его нисколько не изменило. "Я еще на один день приблизился к дому. Если честно, сейчас все мысли о чемпионате мира, а после - о семье и доме", - отметил он.

Женой Логинова является украинская биатлонистка Мария Кручова. Мужчины в следующий раз выйдут на старт на чемпионате мира 19 февраля, когда состоится индивидуальная гонка на 20 км. Турнир завершится 23 февраля.