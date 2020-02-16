ФК "Локомотив" до закрытия трансферного окна рассчитывает приобрести нападающего

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" до закрытия трансферного окна надеется усилить нападение. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

Зимой из "Локомотива" в испанскую "Сельту" на правах аренды перешел нападающий Федор Смолов. В настоящее время в составе железнодорожников есть три игрока, способных сыграть на позиции форварда, - португалец Эдер, черногорец Лука Джорджевич и перуанец Джефферсон Фарфан. При этом двое последних травмированы, сроки их восстановления неизвестны.

"Наша трансферная кампания еще не закончена, - сказал Мещеряков. - Мы ищем нападающего и надеемся до закрытия трансферного окна усилить эту позицию".

"Локомотив" после 19 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники, в активе которых 34 очка, отстают от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" на 11 очков. В первом матче после зимней паузы в 20-м туре 29 февраля москвичи в Санкт-Петербурге сыграют против "Зенита".