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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Федор Чудинов проведет бой 21 марта во Владикавказе

Его соперник будет назван в ближайшее время

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг россиянин Федор Чудинов проведет следующий бой 21 марта во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Федор Чудинов проведет бой 21 марта во Владикавказе. Соперник будет назван в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Чудинов владеет титулом золотого чемпиона WBA в весовой категории до 76,2 кг. В послужном списке россиянина 22 победы (15 нокаутом), два поражения.

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Бокс
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