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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

Лихачев: кандидаты в сборную РФ по пляжному футболу не показали яркую игру на клубном ЧМ

Главный тренер национальной команды также отметил, что большую роль в российских клубах по-прежнему играют легионеры
Главный тренер сборной России Дмитрий Лихачев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Дмитрий Лихачев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Претенденты на попадание в сборную России по пляжному футболу из московских "Спартака" и "Локомотива" не сыграли достаточно хорошо на клубном чемпионате мира в Москве. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер национальной команды Михаил Лихачев.

"Спартак" занял второе место на турнире, уступив в финале португальской "Браге" (3:8), "Локомотив" завоевал бронзовые медали, победив в матче за третье место японский "Токио Верди" (6:2).

"Большую роль в наших клубах по-прежнему играют легионеры. Скажем так, те футболисты, которые давно уже играют в сборной, показали свой хороший уровень, а вот кандидаты сыграли не самые яркие матчи. Хочется, чтобы в основном у молодых футболистов был больший прогресс. Никого не хочу выделять, просто желаю всем, чтобы тренировались усердно для достижения высокого уровня", - заявил Лихачев.

Лихачев возглавляет сборную России по пляжному футболу с 2010 года. Под руководством Лихачева команда заняла третье место на прошедшем с 21 ноября по 1 декабря 2019 года в Парагвае чемпионате мира. Он также приводил команду к победе на чемпионатах мира в 2011 и 2013 годах, бронзе мирового первенства (2015), пять раз сборная становилась победителем Евролиги (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), трижды - Межконтинентального кубка (2011, 2012, 2015), побеждала на Европейских играх в 2015 году.

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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
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