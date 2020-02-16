Команда Ковалевой выиграла национальный отбор на чемпионат мира по керлингу

ТАСС, 16 февраля. Команда Алины Ковалевой выиграла национальные отборочные соревнования среди женских команд на чемпионат мира по керлингу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России.

На путевку на мировое первенство претендовали команды со скипами Алиной Ковалевой и Анной Сидоровой. Победитель определялся в серии до четырех побед. Команда Ковалевой выиграла со счетом 4-1. Соревнования проходили 14-16 февраля на сочинской арене "Ледовый куб".

В состав команды Ковалевой входят Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина.

Чемпионат мира по керлингу среди женских команд пройдет 14-22 марта в Принс-Джордже (Канада).