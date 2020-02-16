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Единая лига ВТБ

Матыцин: Матч звезд Единой лиги ВТБ является отличной рекламой здорового образа жизни

Министр спорта РФ также отметил, что баскетболисты, приехавшие с семьями, выходят на паркет с детьми и создают атмосферу праздника

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу является отличной рекламой здоровому образу жизни. Такое мнение высказал ТАСС министр спорта РФ Олег Матыцин.

В воскресенье в Москве на "ВТБ-Арене" проходит четвертый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ.

"Я сказал в личной беседе [почетному президенту Единой лиги ВТБ] Сергею Иванову, что приятно удивлен Матчем звезд Единой лиги ВТБ. Баскетболисты приехали с семьями, выходят на паркет с детьми и делают атмосферу праздника, - сказал Матыцин. - Матч звезд - отличная реклама здорового образа жизни, отличный призыв заниматься баскетболом, другими видами. Спорт же всегда должен быть связан с праздниками, не со скандалами, а с позитивом, с положительной энергией".

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году в Сочи, следующий состоится в Санкт-Петербурге. Прошлый Матч звезд прошел на "ВТБ-Арене".

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