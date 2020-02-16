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Чемпионат мира по биатлону

Черезов: результаты Логинова на чемпионате мира являются лучшим ответом на критику

Двукратный призер Олимпийских игр также отметил, что отказ от общения с прессой был верным выбором российского биатлониста

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Результаты россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце - это лучший ответ на весь негатив в его адрес. Об этом ТАСС заявил двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов.

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В субботу Логинов завоевал первое в карьере золото чемпионата мира в спринте, в воскресенье стал бронзовым призером в гонке преследования. После победы Логинова в спринте ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции критично высказались в его адрес, припомнив россиянину дисквалификацию за применение ЭПО. Иностранным спортсменам не нравится, что спустя три года после окончания срока отстранения Логинов не принес публичных извинений и не объяснил причин попадания препарата в его организм. Пятикратный чемпион мира француз Мартен Фуркад, бронзовый призер в спринте, считает, что Логинову будет трудно вернуть себе доверие, поскольку он не использует на пресс-конференциях английский язык, а изъясняется на русском.

"Саша принял решение практически не общаться с прессой на чемпионате мира, и своим результатом он доказывает, что выбор этот был верным: он вчера выиграл золото, сегодня - бронзу, значит, все правильно. Его результаты - лучший ответ на всю эту критику. Все люди разные, Логинов не любит публичности, но это его право - выбирать, как ему себя вести, и ему не нужно ни под кого подстраиваться", - заявил Черезов.

В субботу Логинов впервые завоевал золотую медаль чемпионата мира. Также на счету 28-летнего биатлониста серебряная и три бронзовые медали мировых первенств.

Мужчины в следующий раз выйдут на старт на чемпионате мира 19 февраля, когда состоится индивидуальная гонка на 20 км. Турнир завершится 23 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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