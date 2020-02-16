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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

Лихачев: матчи клубного ЧМ по пляжному футболу прошли в Москве на высоком уровне

Главный тренер сборной России также отметил, что красивые матчи турнира останутся в памяти болельщиков надолго

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Матчи клубного чемпионата мира по пляжному футболу прошли в Москве на высоком уровне и надолго останутся в памяти болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

Турнир проходил во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве с 12 по 16 февраля. Победителем стала португальская "Брага", которая в финале обыграла российский "Спартак" (8:3).

"Я думаю, что все прошло на очень высоком уровне, - сказал Лихачев. - Традиционно Москва показала себя замечательным организатором соревнований такого уровня. Конечно, тот футбол, который показали команды, те красивые матчи останутся в памяти болельщиков надолго".

"У "Спартака" был очень энергозатратный полуфинал (в котором он обыграл московский "Локомотив" со счетом 3:1 - прим. ТАСС), "Брага" забила все свои моменты, которые у нее были, а "Спартак" чаще попадал в штангу, чем в створ ворот. Счет достаточно крупный, но я бы не сказал, что у "Спартака" не было шансов, но футбол всегда достаточно справедлив", - заключил собеседник ТАСС.

"Локомотив" занял третье место на турнире.

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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
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