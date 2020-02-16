Глава FIL Фендт назвал чемпионат мира по санному спорту в Сочи одним из лучших в истории

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Мировое первенство по санному спорту, прошедшее в Сочи, можно назвать одним из лучших в истории. Таким мнением с журналистами поделился президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт.

"Мы все удовлетворены этим прекрасным мероприятием, это был великолепный чемпионат мира. Мы ожидали очень хороших результатов от российской команды, но не очень сильных, я желаю лучшего этой команде. [Екатерина] Катникова - это прекрасная спортсменка, и я думаю, это нормальный результат для нее, что она выступила так хорошо, мы удовлетворены ее выступлением. Сочинский лед находится в очень хорошем состоянии, я слышал от всех тренеров и спортсменов, что они очень довольны, я могу назвать этот чемпионат мира одним из лучших", - сказал Фендт.

На чемпионате мира в Сочи российские спортсмены победили в общем зачете, завоевав пять золотых, две серебряных и одну бронзовую награду. Вторыми стали немцы (2-1-2), третьими - австрийцы (0-2-1).