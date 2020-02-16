{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по санному спорту в Сочи

Глава FIL Фендт назвал чемпионат мира по санному спорту в Сочи одним из лучших в истории

Российские спортсмены победили в общем зачете турнира, завоевав пять золотых, две серебряных и одну бронзовую награду
Президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт EPA/Tobias Hase
Описание
Президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт
© EPA/Tobias Hase

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Мировое первенство по санному спорту, прошедшее в Сочи, можно назвать одним из лучших в истории. Таким мнением с журналистами поделился президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт.

"Мы все удовлетворены этим прекрасным мероприятием, это был великолепный чемпионат мира. Мы ожидали очень хороших результатов от российской команды, но не очень сильных, я желаю лучшего этой команде. [Екатерина] Катникова - это прекрасная спортсменка, и я думаю, это нормальный результат для нее, что она выступила так хорошо, мы удовлетворены ее выступлением. Сочинский лед находится в очень хорошем состоянии, я слышал от всех тренеров и спортсменов, что они очень довольны, я могу назвать этот чемпионат мира одним из лучших", - сказал Фендт.

На чемпионате мира в Сочи российские спортсмены победили в общем зачете, завоевав пять золотых, две серебряных и одну бронзовую награду. Вторыми стали немцы (2-1-2), третьими - австрийцы (0-2-1).

Теги
ЧМ по санному спорту в Сочи
Реклама на ТАСС
ЧМ по санному спорту в Сочи
Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по санному спорту в Сочи
На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС