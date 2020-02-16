Реналес отметил серьезный прогресс в организации клубного ЧМ по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Заместитель вице-президента Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес отметил, что Москва показала более серьезный уровень организации клубного чемпионата мира по сравнению с прошлым годом. Об этом Реналес заявил ТАСС.

Турнир проходил во дворце спорта "Мегаспорт". Победителем стала португальская "Брага", второе и третье место заняли московские "Спартак" и "Локомотив" соответственно. Клубный чемпионат мира 2019 года прошел в Москве, победителем также стала "Брага".

"Я думаю, что турнир прошел прекрасно, пришло много болельщиков, - заявил Реналес. - Зрители получили удовольствие от матчей, отличная организация. Участие Москомспорта изменило уровень организации турнира по сравнению с прошлым годом, он стал выше, мы видим серьезный прогресс. Но мы хотим расти и дальше".

"Португалия является отличной страной для пляжного футбола, они давно работают над его развитием, у них сильный чемпионат, и это результат их работы. Я думаю, что Российский футбольный союз является достаточно сильной организацией, они много помогают пляжному футболу. Португалия немножко впереди, но будем верить, что к следующему турниру Россия доберется до этого уровня. Россия входит в тройку лучших сборных мира вместе с Бразилией и Португалией, так что есть отличные шансы, чтобы принять следующий турнир", - добавил собеседник ТАСС.

Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года, до 2013 года турнир был ежегодным, позднее соревнования стали проходить по нечетным годам. Помимо Москвы, клубное мировое первенство проходило в бразильских городах Сан-Паулу (трижды) и Рио-де-Жанейро (дважды). В прошлом году победителем стала "Брага", обыгравшая в финале "Спартак". Самым титулованным клубом в истории турнира является "Локомотив", побеждавший дважды (2012, 2017).