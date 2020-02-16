Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по санному спорту в Сочи

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате мира по санному спорту, завоевав восемь наград. Соревнования проходили в Сочи.

На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали. Только в двух гонках (экипажей-двоек у мужчин и в эстафете) россияне не смогли победить.