Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по санному спорту в Сочи

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате мира по санному спорту, завоевав восемь наград. Соревнования проходили в Сочи.
На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали. Только в двух гонках (экипажей-двоек у мужчин и в эстафете) россияне не смогли победить.
В мужском спринте первое место занял Роман Репилов, в женском - Екатерина Катникова. В одиночных санях они также оказались победителями. В спринтерской гонке в соревновании двоек лучшими стали Александр Денисьев и Владислав Антонов.
Серебряную медаль в женском спринте завоевала Татьяна Иванова, Денисьев и Антонов стали вторыми в соревновании двоек, а Виктория Демченко стала бронзовым призером в заезде одиночниц.
Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Германии, завоевавшая две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Третьими стали австрийцы (0-2-1).
Следующий чемпионат мира пройдет в канадском Уистлере.