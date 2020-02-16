Йоханнес Бё верит, что Логинов борется за чистый спорт и готов приехать к нему в гости

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё верит, что россиянин Александр Логинов находится на стороне борцов с допингом, он принял его приглашение приехать в гости и устранить конфликтные моменты. Об этом Бё заявил журналистам после гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце, по итогам которой норвежец стал вторым, Логинов - третьим.

В субботу Логинов завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, победив в спринте.

"Сложно угодить всем, - сказал Бё. - В первую очередь надо сказать, что вчера Логинов победил, проведя великолепную гонку, он чисто отстрелял и быстро прошел последний круг. Но когда в микст-зоне у тебя спрашивают, что ты думаешь о его прошлом и о том, что спортсмен с допинговым прошлым завоевал золото, ты можешь лишь сказать, что выступаешь против допинга и против людей, которые принимали ЭПО - худший из его видов".

"Сейчас ему тяжело, поскольку, как и все остальные спортсмены, он чист, но когда он побеждает, все думают о допинге. Считаю, что он хороший спортсмен, и если бы у него не было этой допинговый истории, он мог бы быть номером один в мире, что он и показал вчера", - добавил норвежец.

После субботней победы в спринте Логинов заявил о готовности принять у себя дома любого спортсмена, который хочет узнать всю правду о его допинговом прошлом. "Если он пригласил всю биатлонную семью, хочется верить, что он с супругой купил большой дом. Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чашке чая, это было бы отлично, - сказал норвежец. - Мы должны попробовать жить в духе честной игры и делать все необходимое для борьбы за чистоту спорта, считаю, Александр сейчас тоже борется за чистый спорт".

Мужчины в следующий раз выйдут на старт на чемпионате мира 19 февраля, когда состоится индивидуальная гонка на 20 км. Турнир завершится 23 февраля.