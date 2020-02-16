Российские регбисты Кушнарев и Гаджиев пропустят матч ЧЕ с португальцами из-за травмы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Регбисты сборной России Юрий Кушнарев и Тагир Гаджиев пропустят матч чемпионата Европы против команды Португалии из-за травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации регби России (ФРР).

Встреча пройдет в Калининграде 22 февраля.

"Матч из-за травм пропустят Кушнарев, Дорофеев, Гаджиев, Поливалов, Федотко", - сказал собеседник агентства.

Сборная России после двух туров занимает последнее, шестое место, не набрав очков. Первое место занимает команда Грузии (9), второе - Португалии (8), третье - Бельгии (6), четвертое - Испании (5), на пятом месте идут румыны (0).

Шесть команд играют в однокруговом турнире, лучшая сборная по его итогам выиграет турнир. Худшая команда встретится с победителем второго дивизиона за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Европы на следующий сезон (турнир проводится каждый сезон). Действующим победителем турнира является сборная Грузии, россияне в прошлом розыгрыше стали четвертыми.