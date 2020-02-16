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Единая лига ВТБ

Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ 2021 года пройдет в Москве

Встреча состоится на "ВТБ-Арене"
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу 2021 года пройдет в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент турнира Сергей Кущенко.

Команда "Звезды мира" победила "Звезд России" со счетом 164:162 в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Следующий Матч звезд пройдет также в Москве, на этой же арене. Календарь соревнований уплотнился настолько, что пока нет возможности проводить в другом месте, Москва - самый удобный город", - сказал Кущенко.

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в четвертый раз. Первый подобный матч состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге, в прошлом году он также прошел в Москве.

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