Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ 2021 года пройдет в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу 2021 года пройдет в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент турнира Сергей Кущенко.

Команда "Звезды мира" победила "Звезд России" со счетом 164:162 в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Следующий Матч звезд пройдет также в Москве, на этой же арене. Календарь соревнований уплотнился настолько, что пока нет возможности проводить в другом месте, Москва - самый удобный город", - сказал Кущенко.

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в четвертый раз. Первый подобный матч состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге, в прошлом году он также прошел в Москве.