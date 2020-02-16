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Летние олимпийские виды спорта

Российский борец Богомоев выиграл чемпионат Европы в весе до 61 кг

В финале он победил грузина Беку Ломтадзе

ТАСС, 16 февраля. Российский борец вольного стиля Александр Богомоев стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 61 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финальном поединке 30-летний Богомоев выиграл у 28-летнего грузина Беки Ломтадзе со счетом 3:2. Бронзовые медали завоевали Николай Охлопков из Румынии и армянский борец Арсен Арутюнян.

Богомоев является трехкратным чемпионом России (2014, 2015, 2016) и победителем Европейских игр 2015 года.

Ломтадзе в 2019 году выиграл чемпионат мира, а также стал серебряным призером мирового первенства в 2016 году. Помимо этого, на его счету три серебряные награды чемпионатов Европы (2018, 2019, 2020).

Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

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Летние олимпийские виды спорта
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