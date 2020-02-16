Баскетболист Швед передаст призовые за Матч звезд Единой лиги ВТБ на благотворительность

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Самый ценный игрок Матча всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ Алексей Швед передаст заработанные 500 тыс. рублей на благотворительные цели. Об этом он заявил ТАСС.

Команда "Звезды мира" победила "Звезд России" со счетом 164:162 в Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене" в Москве. Самым результативным игроком матча стал российский защитник подмосковных "Химок" Алексей Швед, набравший 42 очка. У "Звезд мира" больше всех очков на счету американского разыгрывающего ЦСКА Майка Джеймса (34).

"Я получил удовольствие - все было здорово. Уже решил, что деньги за награду потрачу на благотворительность", - сказал Швед.

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в четвертый раз. Первый подобный матч состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге, в прошлом году он также прошел в Москве.