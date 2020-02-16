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Летние олимпийские виды спорта

Борец Газимагомедов стал серебряным призером чемпионата Европы в весе до 74 кг

Он уступил в финале Франку Маркесу Чамисо из Италии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Магомедрасул Газимагомедов стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 74 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финальном поединке 28-летний борец из России уступил 27-летнему Франку Маркесу Чамисо из Италии со счетом 3:5. Бронзовые медали завоевали грузинский спортсмен Автандил Кенчадзе и Сонер Демирташ из Турции.

Газимагомедов является двукратным чемпионом мира (2015, 2018), а также бронзовым призером чемпионата Европы (2019).

Чамисо до 2013 года выступал за сборную Кубы, став бронзовым призером чемпионата мира 2010 года. Поднее он начал выступать в составе команды Италии, дважды выиграв золото чемпионатов мира (2015, 2017) и одно серебро мирового первенства (2019). Также на его счету четыре золотые медали чемпионатов Европы (2017, 2017, 2019, 2020).

Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

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Летние олимпийские виды спорта
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