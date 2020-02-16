Российский борец Найфонов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 86 кг

ТАСС, 16 февраля. Российский борец вольного стиля Артур Найфонов выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 86 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финальном поединке 22-летний Найфонов оказался сильнее 23-летнего Майлса Амина, выступающего за сборную Италии (4:0). Бронзовые медали завоевали Расул Цихаев из Белоруссии и представитель Словакии Борис Макоев.

Найфонов является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и победителем чемпионата Европы (2018).

На счету Амина бронзовая медаль Европейских игр 2019 года.

Чемпионат Европы завершится 16 февраля.