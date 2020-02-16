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Летние олимпийские виды спорта

Чемпион Европы по борьбе Найфонов считает, что ему еще нужно прибавлять в стабильности

Также спортсмен поблагодарил своих тренеров за подсказки во время поединков

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянин Артур Найфонов, завоевавший золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в Риме, считает своей задачей серьезную работу над стабильностью. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления.

В финале весовой категории до 86 кг Найфонов со счетом 4:0 выиграл у Майлса Амина из Сан-Марино. Бронзовые медали у Бориса Макоева (Словакия) и Расула Цихаева (Белоруссия).

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"Соперник серьезно бился, молодец - работали с первой по последнюю, шестую минуту. Золото чемпионата Европы - это для меня новый этап, новая медаль, но мне есть к чему стремиться - нужно работать над стабильностью. Я на этом чемпионате серьезно настраивался на каждую схватку как на последнюю, готовился к каждому сопернику. И слушал только голоса своих тренеров, спасибо им", - рассказал Найфонов.

На вопрос журналистов о впечатлениях о Риме, Найфонов рассказал: "С Италией у меня теперь будут ассоциироваться пицца и макароны, "Маргариту" всем советую, кстати. Еще успел увидеть Колизей - впечатляет, чувствуется, что с этим местом связана вся история Рима, на мой взгляд, это одно из чудес света".

"Я хотел всегда увидеть Эйфелеву башню, Колизей, Китайскую стену. Что хочу увидеть в Японии? Свою золотую олимпийскую медаль", - сказал борец.

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