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Летние олимпийские виды спорта

Российский борец вольного стиля Цыжипов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

В схватке за третье место он победил украинца Александра Хоцяновского

ТАСС, 16 февраля. Российский борец вольного стиля Балдан Цыжипов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 125 кг на чемпионате Европы. Соревнования проходили в Риме.

В схватке за бронзу российский спортсмен победил украинца Александра Хоцяновского со счетом 4:1. Еще одна бронзовая награда досталась азербайджанцу Джамаладдину Магомедову, который победил представителя Армении Левана Берианидзе. В финальной схватке в этой весовой категории грузин Гено Петриашвили оказался сильнее Роберта Барана из Польши.

Цыжипову 29 лет, он является бронзовым призером чемпионата России 2016 года.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходил в Риме с 10 по 16 февраля.

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Летние олимпийские виды спорта
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