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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по борьбе

На счету россиян девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград

ТАСС, 16 февраля. Российские борцы заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по борьбе, завоевав 21 медаль. Соревнования проходили в Риме.

Всего на счету россиян девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград, второе место заняла команда Болгарии (3-2-1), третье - сборная Белоруссии (3-1-4).

Золотые медали в копилку российской команды принесли борцы вольного стиля Азамат Тускаев (весовая категория до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), а также Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Наталья Воробьева (до 72 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг).

Серебряные награды завоевали представители вольного стиля Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг) и Магомед Рамазанов (до 79 кг), у борцов греко-римского стиля вторыми стали Виталий Кабалоев (до 55 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг) и Назир Абдуллаев (до 67 кг), в женской части турнира на вторую ступень пьедестала поднялась Инна Тражукова (до 62 кг).

Третье место в соревнованиях по вольной борьбе занял Балдан Цыжипов (до 125 кг), по греко-римской - Александр Комаров (до 87 кг) и Александр Головин (до 97 кг), у женщин бронза досталась Милане Дадашевой (до 50 кг), Стальвире Оршуш (до 53 кг), Любови Овчаровой (до 59 кг) и Марии Кузнецовой (до 65 кг).

Чемпионат мира проходил с 10 по 16 февраля.

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Летние олимпийские виды спорта
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