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Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили: российские борцы одержали победу на ЧЕ, но заставили переживать за результат

Президент Федерации спортивной борьбы России отметил, что молодые спортсмены проявили себя на турнире, использовали свой шанс
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что выступление сборной страны на чемпионате Европы в Риме доставило ему немало переживаний, несмотря на общекомандную победу во всех видах борьбы. Об этом он рассказал ТАСС по окончании турнира.

Российские борцы завоевали в Риме девять золотых медалей: пять золотых на счету сборной по вольной борьбе, четыре выиграла женская команда. Сборная России по борьбе греко-римского стиля завершили выступление на чемпионате без золотых наград, завоевав три серебряные и две бронзовые медали, но по набранным очкам также одержала победу.

"Конечно, доставил переживаний этот турнир - общая победа сборной по греко-римской борьбе пока выглядит достаточно неубедительно, поскольку качество побед определяется качеством наград. Но по факту, если не брать в расчет лидеров, не выступавших в Риме, это наши лучшие борцы, доказавшие свое право на участие в чемпионате Европы", - отметил Мамиашвили.

Подводя итоги выступления женской команды, завоевавшей четыре золотые, серебряную и две бронзовые медали, Мамиашвили подчеркнул: "Это другая команда, только фамилии те же. Ее новый главный тренер Магомед Алиомаров взял на себя ответственность за сборную, а команда в свою очередь поверила в тренера, что дает нам повод для оптимизма. Сделать нужно еще очень много, но я верю, что у Алиомарова при поддержке первого вице-президента ФСБР Омара Муртузалиева все получится".

Комментируя выступление сборной России по вольной борьбе, которая под руководством Дзамболата Тедеева завоевала пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награды, Мамиашвили заметил: "Никакой эйфории, мы все понимаем, что есть Иран, США, сильные азиатские спортсмены, и чем жестче будет конкуренция внутри страны, тем достойнее будет итоговый состав на Игры. Более значимого тренера, чем конкурентная среда, нет, а значит, ее нужно создавать, давая возможности проявить себя и лидерам. На чемпионате Европы молодые борцы проявили себя, использовали свой шанс".

Мамиашвили подчеркнул важность роли капитанов сборных: "Для Абдулрашида Садулаева (победившего в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг - прим. ТАСС) этот чемпионат был непростым - четыре месяца он был вне ковра, а это психологически непросто. Наши капитаны должны вести свои команды вперед собственным примером отношения к борьбе".

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