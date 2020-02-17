Мамиашвили: российские борцы одержали победу на ЧЕ, но заставили переживать за результат

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что выступление сборной страны на чемпионате Европы в Риме доставило ему немало переживаний, несмотря на общекомандную победу во всех видах борьбы. Об этом он рассказал ТАСС по окончании турнира.

Российские борцы завоевали в Риме девять золотых медалей: пять золотых на счету сборной по вольной борьбе, четыре выиграла женская команда. Сборная России по борьбе греко-римского стиля завершили выступление на чемпионате без золотых наград, завоевав три серебряные и две бронзовые медали, но по набранным очкам также одержала победу.

"Конечно, доставил переживаний этот турнир - общая победа сборной по греко-римской борьбе пока выглядит достаточно неубедительно, поскольку качество побед определяется качеством наград. Но по факту, если не брать в расчет лидеров, не выступавших в Риме, это наши лучшие борцы, доказавшие свое право на участие в чемпионате Европы", - отметил Мамиашвили.

Подводя итоги выступления женской команды, завоевавшей четыре золотые, серебряную и две бронзовые медали, Мамиашвили подчеркнул: "Это другая команда, только фамилии те же. Ее новый главный тренер Магомед Алиомаров взял на себя ответственность за сборную, а команда в свою очередь поверила в тренера, что дает нам повод для оптимизма. Сделать нужно еще очень много, но я верю, что у Алиомарова при поддержке первого вице-президента ФСБР Омара Муртузалиева все получится".

Комментируя выступление сборной России по вольной борьбе, которая под руководством Дзамболата Тедеева завоевала пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награды, Мамиашвили заметил: "Никакой эйфории, мы все понимаем, что есть Иран, США, сильные азиатские спортсмены, и чем жестче будет конкуренция внутри страны, тем достойнее будет итоговый состав на Игры. Более значимого тренера, чем конкурентная среда, нет, а значит, ее нужно создавать, давая возможности проявить себя и лидерам. На чемпионате Европы молодые борцы проявили себя, использовали свой шанс".

Мамиашвили подчеркнул важность роли капитанов сборных: "Для Абдулрашида Садулаева (победившего в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг - прим. ТАСС) этот чемпионат был непростым - четыре месяца он был вне ковра, а это психологически непросто. Наши капитаны должны вести свои команды вперед собственным примером отношения к борьбе".