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Зимние олимпийские виды спорта

Российские конькобежцы завоевали 12 медалей на ЧМ на отдельных дистанциях в США

На счету команды три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды
Павел Кулижников EPA-EFE/GEORGE FREY
Описание
Павел Кулижников
© EPA-EFE/GEORGE FREY

ТАСС, 17 февраля. Сборная России по конькобежному спорту завоевала 12 медалей на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который завершился в ночь на понедельник в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). На счету команды три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды.

Первое место в неофициальном медальном зачете заняла сборная Нидерландов, на счету которой 14 наград (семь золотых, пять серебряных, две бронзовые). Третьей стала команда Канады (3-2-4).

Двенадцать медалей стали рекордом национальной команды по количеству наград на одном чемпионате мира. На турнире 2019 года в Германии российские спортсмены завоевали 11 наград - одну золотую и десять бронзовых и заняли шестое место в медальном зачете.

Золото чемпионата мира - 2020 завоевали Павел Кулижников (500 м, 1000 м - рекорд мира), и Наталья Воронина (5000 м - рекорд мира). Серебряными призерами турнира стали Руслан Мурашов (500 м), Ангелина Голикова (500 м), Ольга Фаткулина (1000 м), Евгения Лаленкова (1500 м) и женская команда в спринте (Голикова, Фаткулина, Дарья Качанова). Бронзовые медали выиграли мужская команда в гонке преследования (Данила Семериков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов), Фаткулина (500 м), Елизавета Казелина (1500 м) и Наталья Воронина (3000 м).

Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье пройдет с 28 февраля по 1 марта в Хамаре (Норвегия).

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Зимние олимпийские виды спорта
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