Мостовой: Смолов в моменте с голом в ворота "Реала" сделал то, что и был должен

"Сельта" в ночь на понедельник на выезде сыграла вничью с мадридским "Реалом" в матче 24-го тура чемпионата Испании (2:2). Арендованный зимой у московского "Локомотива" нападающий команды из Виго забил первый мяч после смены клуба, отличившись на седьмой минуте игры. Россиянин провел на поле 70 минут, после чего был заменен на полузащитника Дениса Суареса. Гости ушли от поражения благодаря голу также вышедшего на замену Санти Мины, результативный пас которому отдал Суарес.

"Очень нужное очко, - сказал Мостовой. - Федор в этом моменте молодец - забил, но там Яго Аспас такой пас отдал, просто конфету. Он исполнил то, что должен был - вовремя рванулся и вовремя положил. Потом было тяжело, потому что "Реал" полностью переигрывал "Сельту".

"Сейчас "Сельте" важно набирать очки, сегодня она спаслась. В тот момент, когда команда стала играть неважно и подсела, были сделаны своевременные замены. Свежие игроки вышли и сделали ничью", - добавил собеседник агентства.

Вместе с тем бывший полузащитник "Сельты" считает, что в голе Смолова в ворота лидера чемпионата Испании нет ничего особенного. "А что такого? Футбол везде одинаковый, играют 11 на 11", - отметил он, отвечая на вопрос о том, разделяет ли он восторженные отзывы о голе Смолова в ворота "Реала". - Ясно, что сейчас "Сельта" выбралась из зоны вылета, но играть еще много - сейчас очень важный период и надо делать все возможное, чтобы набирать очки".

"Мы знали, что Смолову тяжело набрать форму, по матчу это было видно, - продолжил Мостовой. - Быстрый гол после замечательного паса Яго Аспаса, но потом Федора практически не было видно на поле. Замена своевременная, потому что чего еще ждать от него - физически он не готов еще".

У Смолова есть все шансы, чтобы проявить себя

"Сейчас "Сельта" встряхнулась, чего мы и хотели (в трех матчах после перехода Смолова команда из Виго проиграла "Валенсии", обыграла "Севилью" и сыграла вничью с "Реалом" - прим. ТАСС). Ему надо выходить и искать свои моменты. Но конкуренты [за место в составе] тоже выходят и делают свое дело. Мина вышел и забил, Пионе Систо хорошо смотрелся - выбор у тренера будет непростой. Федору надо показывать себя, все шансы у него есть - он пришел и его сразу ставят в основу, а это очень важно для любого футболиста", - резюмировал Мостовой.

Смолов стал 22-м россиянином, который отличился в испанском чемпионате. Он стал первым российским футболистом с 2003 года, который поразил ворота "Реала" на его домашнем стадионе в матче национального первенства. До него в гостевом матче против "Реала" отличился Мостовой. При этом Смолов стал десятым россиянином, который сумел забить мадридцам в чемпионате Испании.

"Реал" идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 53 очка, "Сельта" занимает 17-е место, имея в активе 21 очко. В следующем туре "Реал" в гостях сыграет с "Леванте" 22 февраля, "Сельта" в этот же день примет "Леганес".