Только без эйфории. Российские борцы снова сильнейшие в Европе

ТАСС, 17 февраля. Сборная России по спортивной борьбе завершила выступление на чемпионате Европы в Риме на первом общекомандном месте. Всего на счету россиян девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград, второе место заняла команда Болгарии (3-2-1), третье - сборная Белоруссии (3-1-4).

Пять из девяти золотых наград и командную победу принесла сборная по вольной борьбе под руководством Дзамболата Тедеева. Еще четыре завоевала женская сборная под руководством Магомеда Алиомарова, команда также стала лучшей в Европе. Российские борцы-классики завершили выступление на турнире без золотых наград, однако по количеству набранных очков и эта команда заняла первое место.

Чемпионами Европы по вольной борьбе стали Азамат Тускаев (весовая категория до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), серебро завоевали Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг) и Магомед Рамазанов (до 79 кг), бронзу - Балдан Цыжипов (до 125 кг). Тускаев, Шираев, Рамазанов и Цыжипов - дебютанты чемпионата.

Чемпионат Европы в Риме отметился очередной победой олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева - этот турнир стал для него первым за четыре месяца. Он был дисквалифицирован за нарушение правил, регламентирующих экипировку спортсменов во время церемонии награждения на чемпионате мира, турнире прошел в сентябре в Нур-Султане. Европейское золото стало для Садулаева уже четвертым в карьере. "Есть на кого равняться. До результата [Александра] Карелина, который был двенадцатикратным, может, и не дотяну, но пока есть силы и возможности, буду стараться радовать", - сказал Садулаев после победы.

Комментируя результат команды Тедеева, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что эйфория недопустима: "Мы все понимаем, что есть Иран, США, сильные азиатские спортсмены, и чем жестче будет конкуренция внутри страны, тем достойнее будет итоговый состав на Игры".

Следующая задача команды - завоевание недостающей лицензии на Игры в весе до 125 кг на международном старте в Будапеште, остальные путевки сборная себе уже обеспечила победами на чемпионате мира в Нур-Султане.

Фамилии те же, команда другая

Преображенная женская сборная России по борьбе продолжает радовать результатом - если на последнем чемпионате мира команда впервые в российской истории смогла взять два золота, серебро и две бронзы, то теперь спортсменки под руководством Алиомарова поставили свой европейский рекорд - четыре золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. Победы одержали Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), бронзовый призер Игр-2016 Екатерина Букина (до 76 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг). Серебро в активе Инны Тражуковой (до 62 кг), бронзовые награды достались Милане Дадашевой (до 50 кг), Стальвире Оршуш (до 53 кг), Любови Овчаровой (до 59 кг) и Марии Кузнецовой (до 65 кг).