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ATP

Российский теннисист Рублев поднялся на 14-е место в рейтинге ATP

Даниил Медведев сохранил пятое место, Карен Хачанов - 17-е
Андрей Рублев AP Photo/Dita Alangkara
Описание
Андрей Рублев
© AP Photo/Dita Alangkara

ТАСС, 17 февраля. Россиянин Андрей Рублев поднялся на одну строчку и занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев находится на пятом месте. Еще один представитель России Карен Хачанов остался на 17-й строчке.

На минувшей неделе Рублев дошел до четвертьфинала турнира в Роттердаме (Нидерланды), где проиграл сербу Филипу Крайиновичу. Медведев уступил в первом круге канадцу Вашеку Поспишилу, Хачанов проиграл во втором круге британцу Дэниелу Эвансу.

Рейтинг АТР от 17 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9720 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9395;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 7045;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4745;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3885;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2860;

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2860;

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2600...

14 (15). Андрей Рублев (Россия) - 2219...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 2040...

112 (111). Евгений Донской (Россия) - 503.

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