Дебютная шайба Коршкова в НХЛ не спасла "Торонто" от поражения в матче с "Баффало"

ТАСС, 17 февраля. "Баффало" обыграл "Торонто" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Юхан Ларссон (21-я минута), Конор Шири (30), Джек Айкел (47), Кайл Окпосо (47) и Джимми Веси (48). У гостей отличились российский нападающий Егор Коршков (32) и Зак Хайман (43).

Для 23-летнего Коршкова этот матч стал дебютным в лиге. В текущем сезоне на его счету 21 (14 шайб + 7 передач) очко в 35 играх за "Торонто Марлис" в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

"Торонто" 1 мая 2019 года подписал контракт новичка сроком на два года с Коршковым. Российский нападающий был выбран канадским клубом во втором раунде драфта НХЛ в 2016 году под общим 31-м номером. В России форвард выступал в системе ярославского "Локомотива".

"Торонто" занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 60 играх. "Баффало" идет 12-м, в активе команды 62 очка в 59 встречах. В следующем матче "Торонто" сыграет на выезде с "Питтсбургом" 19 февраля. "Баффало" в этот же день встретится в гостях с "Оттавой".