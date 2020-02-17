Две передачи Куликова помогли "Виннипегу" победить "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 17 февраля. "Виннипег" обыграл "Чикаго" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Мейсон Аплтон (27), Джек Рослович (36) и Натан Болье (42). У гостей отличились Райан Карпентер (16) и Патрик Кейн (40).

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами. Всего на его счету 9 (1 шайба + 8 передач) очков в 39 играх текущего сезона. Его партнер по команде нападающий Андрей Чибисов провел дебютный матч в НХЛ, 26-летний хоккеист нанес один бросок в створ, провел один силовой прием и заблокировал один бросок. В нынешнем сезоне Чибисов провел 48 матчей за клуб "Манитоба Мус" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и набрал 24 (7+17) очка.

"Виннипег" занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 60 матчах. "Чикаго" идет 12-м, в активе команды 60 очков в 59 играх.

В следующем матче "Виннипег" примет "Лос-Анджелес" 19 февраля, "Чикаго" на следующий день сыграет дома с "Рейнджерс".