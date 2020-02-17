Команда Джеймса обыграла команду Адетокунбо в Матче звезд НБА

ТАСС, 17 февраля. Команда форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса одержала победу над командой форварда "Милуоки" Янниса Адетокунбо в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошел в Чикаго.

Встреча завершилась со счетом 157:155 в пользу команды Джеймса. Формат матча был изменен в связи с гибелью пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, чей частный вертолет разбился недалеко от Лос-Анджелеса 26 января. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Первые три четверти Матча звезд прошли в привычном формате с игровыми отрезками по 12 минут и завершились в пользу команды Адетокунбо (133:124). Перед началом заключительной четверти организаторы прибавили к игровому счету лидирующей команды 24 очка, символизирующие игровой номер Брайанта. Победителем встречи становилась та команда, которая первой добиралась до установленной отметки (157 очков).

Самым ценным игроком Матча звезд стал форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард, выступавший за команду Джеймса. Он набрал 30 очков и сделал 7 подборов. Приз самому ценному игроку Матча звезд с этого года носит имя Брайанта.

Матч звезд НБА в 2021 году пройдет в Индианаполисе (штат Индиана).