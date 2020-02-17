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Футбол в Англии

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Грегг скончался в возрасте 87 лет

В 1957 году он был самым дорогим вратарем в мире, МЮ заплатил за его переход из "Донкастер Роверс" £23,5 тыс.

ТАСС, 17 февраля. Бывший вратарь английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Грегг скончался в возрасте 87 лет. Об этом говорится в заявлении благотворительного фонда Грегга.

"С большой скорбью сообщаем о смерти легендарного вратаря "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегга. Гарри скончался в больнице в окружении членов любящей семьи", - говорится в заявлении.

Грегг выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1957 по 1966 год. В 1957 году он стал самым дорогим вратарем в мире, "Манчестер Юнайтед" заплатил за его переход из "Донкастер Роверс" £23,5 тыс. За сборную Северной Ирландии он провел 25 матчей, был признан лучшим вратарем чемпионата мира 1958 года.

6 февраля 1958 года игроки "Манчестер Юнайтед" возвращалась с матча Кубка европейских чемпионов против "Црвены Звезды", который проходил в Белграде. Самолет сделал остановку для дозаправки в Мюнхене, где потерпел крушение при взлете, в итоге погибли 23 человека, среди которых были восемь футболистов "Манчестер Юнайтед". После крушения Грегг помог спасти нескольких человек, в числе которых был маленький ребенок, а также игроки английской команды Бобби Чарльтон и Джеки Бланчфлауэр. За свои действия Грегг получил прозвище "Герой Мюнхена".

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