Кравцов оценил выступление российских конькобежцев на ЧМ в США на отлично

Сборная России по конькобежному спорту завоевала 12 медалей - три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. Российская команда установила собственный рекорд по количеству завоеванных наград на одном чемпионате мира. Первое место в неофициальном медальном зачете заняла сборная Нидерландов, на счету которой 14 (7-5-2) медалей. Российская команда заняла второе место, третьей стала сборная Канады (3-2-4).

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сборная России показала отличный результат на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

"Нашей команде ставлю оценку отлично. Понятно, что не все получилось, были определенные надежды в ряде дисциплин, но по медалям и результатам этот чемпионат стал для нас лучшим в истории, - сказал Кравцов. - Это результат планомерной работы нашего тренерского штаба, сопровождения команд, это общая заслуга и спортсменов, и тренеров, и всех специалистов, которые помогали ребятам в процессе подготовки. Главное - сохранить такой же темп и настрой до Олимпийских игр".

На турнире 2019 года в Германии российские спортсмены завоевали 11 наград - одну золотую и десять бронзовых, заняв шестое место в медальном зачете.

Золото чемпионата мира - 2020 завоевали Павел Кулижников (500 м, 1000 м - рекорд мира) и Наталья Воронина (5000 м - рекорд мира). Серебряными призерами турнира стали Руслан Мурашов (500 м), Ангелина Голикова (500 м), Ольга Фаткулина (1000 м), Евгения Лаленкова (1500 м) и женская команда в спринте (Голикова, Фаткулина, Дарья Качанова). Бронзовые медали выиграли мужская команда в гонке преследования (Данила Семериков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов), Фаткулина (500 м), Елизавета Казелина (1500 м) и Воронина (3000 м).