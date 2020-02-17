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Зимние олимпийские виды спорта

Кравцов: конькобежец Кулижников проявил характер и мужество на чемпионате мира

Россиянин на завершившемся турнире в США завоевал золотые медали на дистанциях 500 и 1000 м

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянин Павел Кулижников проявил характер на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, спортсмен смог показать блестящий результат, несмотря на болезненное падение в начале турнира. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Кулижников на завершившемся турнире в США завоевал золотые медали на дистанциях 500 м и 1000 м (с рекордом мира). В первый день соревнований спортсмен упал во время командного спринта.

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"Кулижников проявил характер и мужество. Досадное падение в командном спринте в первый день турнира не выбило его, несмотря на травмы. Он собрался и смог показать блестящий результат", - отметил Кравцов.

После падения во время командного спринта опасения вызывало прооперированное ранее плечо Кулижникова. "Медицинские подробности разглашать не будем. Плечо у Кулижникова и так было прооперировано, после чемпионата мира Павел пройдет медицинское обследование. Будем делать все необходимое, чтобы преодолеть последствия всех этих травм", - добавил собеседник агентства.

25-летний Кулижников является пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, также в его активе есть серебряная и бронзовая награда. Россиянин трижды побеждал на мировых первенствах в спринтерском многоборье, пять раз выигрывал золото на чемпионатах Европы и один раз становился бронзовым призером.

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Зимние олимпийские виды спорта
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