Кравцов: рекордсменку мира Воронину ждет большое будущее в конькобежном спорте

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российскую конькобежку Наталью Воронину, установившую мировой рекорд на дистанции 5000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях, ждет большое будущее. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Воронина выиграла золотую медаль чемпионата мира в забеге на 5000 м, она показала результат 6 минут 39,021 секунды. Второе место заняла Мартина Сабликова из Чехии, преодолевшая дистанцию за 6.41,164. До старта Ворониной этот результат являлся мировым рекордом.

"Наталья стала не просто чемпионкой мира, теперь она рекордсменка мира. Воронина показала невероятный бег, это невероятный результат, просто блестяще выступила, - считает Кравцов. - Наташа в самом начале своего пути. Мне кажется, ее ждет большое будущее".

25-летняя Воронина завоевала первую золотую награду на чемпионатах мира. До этого в ее активе было семь бронзовых медалей. Спортсменка является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 м.