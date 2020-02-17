ФК "Локомотив" вместе с болельщиками выберет архитектурное решение по реконструкции арены

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" совместно с болельщиками выберет архитектурное решение по реконструкции домашнего стадиона команды "РЖД-Арены". Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году на месте старого стадиона с таким же названием. В августе 2017 года он был переименован в "РЖД-Арену", его вместимость составляет 27 320 зрителей. В декабре 2019 года Мещеряков заявлял о том, что клуб готовится к реконструкции арены в Черкизове.

"На данный момент понимания, когда мы уйдем на реконструкцию, нет, - сказал Мещеряков. - Вопрос там в чем: мы должны в ближайшее время, весной, где-то в конце апреля - начале мая, получить варианты архитектурно-проектировочных решений. Предоставить на суд общественности и посмотреть, как она отреагирует. Работа над этим идет".

"Когда выбор будет сделан, начнется проектирование. Сейчас для нас в этой истории первоочередная задача - совместный выбор с болельщиками вариантов архитектуры", - добавил собеседник агентства.

"Локомотив" после 19 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники, в активе которых 34 очка, отстают от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" на 11 очков. В первом матче после зимней паузы 29 февраля москвичи в Санкт-Петербурге сыграют против "Зенита".