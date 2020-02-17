{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ФК "Локомотив" вместе с болельщиками выберет архитектурное решение по реконструкции арены

В декабре 2019 года председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявлял о том, что клуб готовится к реконструкции стадиона в Черкизове
Болельщики "Локомотива" у стадиона "РЖД-Арена" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Болельщики "Локомотива" у стадиона "РЖД-Арена"
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" совместно с болельщиками выберет архитектурное решение по реконструкции домашнего стадиона команды "РЖД-Арены". Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году на месте старого стадиона с таким же названием. В августе 2017 года он был переименован в "РЖД-Арену", его вместимость составляет 27 320 зрителей. В декабре 2019 года Мещеряков заявлял о том, что клуб готовится к реконструкции арены в Черкизове.

"На данный момент понимания, когда мы уйдем на реконструкцию, нет, - сказал Мещеряков. - Вопрос там в чем: мы должны в ближайшее время, весной, где-то в конце апреля - начале мая, получить варианты архитектурно-проектировочных решений. Предоставить на суд общественности и посмотреть, как она отреагирует. Работа над этим идет".

"Когда выбор будет сделан, начнется проектирование. Сейчас для нас в этой истории первоочередная задача - совместный выбор с болельщиками вариантов архитектуры", - добавил собеседник агентства.

"Локомотив" после 19 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники, в активе которых 34 очка, отстают от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" на 11 очков. В первом матче после зимней паузы 29 февраля москвичи в Санкт-Петербурге сыграют против "Зенита".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Допинг в спорте
Общее собрание членов РУСАДА состоится 19 февраля
На нем будут подведены итоги работы антидопингового агентства в 2019 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС