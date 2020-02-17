СМИ: "Спартак" летом может приобрести футболиста "Фейенорда" Бергейса

ТАСС, 17 февраля. Московский футбольный клуб "Спартака" может приобрести капитана нидерландского "Фейенорда" Стивена Бергейса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Feyenoord TransferMarkt.

По информации портала, сделка может произойти в ближайшее летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 28-летний Бергейс провел в составе "Фейенорда" 34 матча в различных турнирах, забив 17 мячей и отдав 10 голевых передач. Помимо команды из Роттердама, нападающий выступал за английский "Уотфорд" и нидерландские АЗ, "Твенте", "Венло". На его счету 15 матчей в составе сборной Нидерландов, в которых он отдал пять голевых передач. По информации портала Transfermarkt, стоимость Бергейса составляет €13 млн.

Бергейс в составе "Фейенорда" выиграл чемпионат Нидерландов в сезоне-2016/17 и Кубок Нидерландов (2017/18), вместе с АЗ два раза стал обладателем национального кубка (2012/13, 2013/14).

"Фейенорд" занимает третье место в чемпионате Нидерландов, набрав 43 очка после 22 матчей. "Спартак" располагается на десятой позиции в чемпионате России, набрав 22 очка после 19 игр.